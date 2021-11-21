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Spor

Fenerbahçe'nin son Galatasaray galibiyeti deplasmanda

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı son zaferini bin 673 gün önce deplasmanda kazandı. Kanarya, sonrasında oynanan 8 lig derbisinde 18 puan kaybetti.

Fanatik21 Kasım 2021 Pazar 09:38 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 09:38
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Süper Lig'de Fenerbahçe , Trabzonspor (1-3) maçıyla başlayarak Alanyaspor (1-2) ve Konyaspor'a (1-2) yenildi, son olarak Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. 4 maçtır ligde galibiyet hasreti çeken Sarı Lacivertliler, Galatasaray 'a karşı ise son zaferini, 23 Nisan 2017'de rakip sahada 1-0'lık skorla elde etti.

6 beraberlik ve 2 yenilgi Dick Advocaat'ın takımı, Igor Tudor yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar'ı, Josef de Souza'nın attığı golle devirmişti. O günden bu yana Cim Bom'la oynanan 8 lig derbisinden Fenerbahçe, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle toplamda 18 puan kaybetti.

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