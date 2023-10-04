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Spor

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe yarın akşam deplasmanda oynayacağı Spartak Trnava maçının kamp kadrosunu duyurdu.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava maçı kamp kadrosu açıklandı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun ikinci haftasında yarın Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekibin 22 kişiden oluşan kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Joshua King, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi.

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