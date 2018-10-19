Fenerbahçe'nin sponsoru belli oldu

Fenerbahçe, 2018-19 sezonunda forma sponsoru için AVIS ile anlaştıklarını KAP'a açıkladı.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;

BİR YIL İÇİN 35 MİLYON TL

2018-19 sezonu için sözleşme bedeli 35 milyon TL + KDV olmak üzere bir yılı opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır.