Fenerbahçe'nin sponsoru belli oldu
Fenerbahçe, forma göğüs sponsoru için araç kiralama markası AVIS ile anlaştıklarını açıkladı.
Fenerbahçe, 2018-19 sezonunda forma sponsoru için AVIS ile anlaştıklarını KAP'a açıkladı.
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;
BİR YIL İÇİN 35 MİLYON TL
2018-19 sezonu için sözleşme bedeli 35 milyon TL + KDV olmak üzere bir yılı opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır.
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