Fenerbahçe'nin sportif direktörüne teklif!

İsmi Avrupa'dan birçok takımla anılan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'ya sürpriz bir talip daha çıktı.

Sports Digitale'in haberine göre; İtalya Serie A'da mücadele eden Monza, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'yu takıma katmak istiyor. Bu doğrultuda İtalyan kulübü, Sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptı.

Haberde, Branco'nun Monza'nın teklifine cevap vermek için Ali Koç'un adaylık konusundaki kararını beklediği ifade edildi.

BİRÇOK TAKIMLA ANILIYOR

Mario Branco'nun ismi Lazio, Al-Hilal, Benfica ve Porto gibi takımlarla da anılıyor.

ÖNEMLİ İSİMLERE İMZA ATTIRDI

Branco, sezon başında özellikle Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Fred, Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic transferlerindeki iş bitiriciliğiyle adından söz ettirmişti.