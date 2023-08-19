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Spor

Fenerbahçe'nin Thomas Partey transferine Arteta engeli

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Arsenal'in Ganalı oyuncusu Thomas Partey'i istediği ancak teknik direktör Mikel Arteta'nın futbolcusunu bırakmak istemediği ileri sürüldü.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Thomas Partey transferine Arteta engeli
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İngiltere Premier Lig takımı Arsenal'in, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu ileri sürülen Thomas Partey'i satma niyetinde olmadığı belirtildi.

İngiltere'nin Express Gazetesi'nin haberine göre; 6 numara arayışında olan sarı lacivertliler, Ganalı orta saha oyuncusu için temaslarda bulundu ancak Arsenal transfer döneminin sonları yaklaşıldığı için Partey'nin gidişine sıcak bakmıyor.

Bu arada 30 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan ve Juventus'tan da teklifler geldiği ifade edildi.

ARTETA, PARTEY'İ BIRAKMIYOR

Haber detayında, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın, Premier Lig'de geçen hafta oynanan Nottingham Forest maçında Ganalı oyuncuya ilk 11'de sağ bek pozisyonunda görev verdiği hatırlatıldı. Böylece İspanyol teknik adamın, Partey'nin planlarının önemli bir parçası olduğunu göstermiş olduğu belirtildi.

Arteta geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Hiç şüphesiz, Thomas Partey bizim için ve benim için çok önemli bir oyuncu. Onun takımda olmasını istiyorum. Onunla ne zaman konuşsam iradesi bizimle kalmak." ifadelerini kullanmıştı.

JORGINHO DA AYRILMAK İSTEMİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalarda Jorginho için de bir hamle yaptığı ancak İtalyan önlibero'nun da Arsenal'dan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

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