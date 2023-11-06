Süper Lig ve Konferans Ligi'ndeki 19 maçlık galibiyet serisi biten Kanarya, Trabzonspor'a karşı olan 26 yıllık yenilmezlik serisine de veda etti. Sarı lacivertliler, üst üste üçüncü sezonda da Trabzonspor maçı sonrası liderliği kaybetti. 2020-21 sezonunda 8. haftayı lider kapatan F.Bahçe, Trabzon'a 3-1 yenilmiş ve zirveyi Bordo Mavililer'e kaptırmıştı. Ardından Fırtına ivme yakalamış, Kanarya ise çalkantılı bir sürece girmişti. Geçen sezon da F.Bahçe 14. haftada 29 puanla liderlik koltuğundaydı. Sarı lacivertliler 15. haftada Trabzon'a deplasmanda 2-0 kaybederek liderliği G.Saray'a kaptırdı.

Aslan 1 puan farkla öne geçti ve önceki sezonda olduğu gibi F.Bahçe bir daha liderlik koltuğuna oturamadı. Sezon sonunda da mutlu sona Galatasaray ulaştı. Trabzon travması sosyal medyada Hababam Sınıfı filmindeki, "Bu dünyada bir Mahmut Hoca'dan bir de Trabzon'dan çektik" repliğiyle yorumlandı.

UEFA'YA GİDECEĞIZ

F.Bahçe Başkanı Ali Koç: "Kadir Sağlam, Alper Ulusoy, Koray Gençerler... Bunlardan kurtulmadan, Türk futbolu kurtulmaz. Biz bu 'İzmirli Hakem Grubu' olayını UEFA'ya, IFAB'a şikayet edeceğiz. Sahte rapor alan adamdan nasıl adil maç yönetmesini bekleyeceğiz? Ege'nin başı İstanbullu hakem. O gelecek. Alt liglerde inanılmaz bahis oynanıyor. Görüntüler var. Bu iddialara rağmen TFF'nin açıklaması; bizi bağlamaz. Seni bağlar arkadaş!"

5 YILDIZDA SONUÇ YOK

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 1959 öncesi şampiyonluklar için tek bir somut adım yok. 113 gün geçti. Tahkim'den dönen başvuru büyük bir yalandır. Kupalarımız tarihten silinemez. Oynadığımız maçlarda skandal kararlarla durdurulmaya çalışılıyoruz."

BORÇ 8.276 MİLYAR TL

Yüksek Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda, borcun 8 milyar 276 milyon TL olduğu açıklandı. Kısa vadede yükümlülük 3 milyar 871 milyon, uzun vadede ise 4 milyar 405 milyon lira. Kulübün toplam varlığı ise 2 milyar 760 milyon TL.