Fenerbahçe'nin transfer ajandası kabarık

ARA transfer dönemi yaklaşırken, Fenerbahçe’de harekat da başladı. Başkan Ali Koç ile Teknik Direktör Ersun Yanal arasında yapılan zirvede takviye yapılması düşünülen mevkilerle, alınabilecek oyuncular masaya yatırıldı. Yanal’ın ilk olarak golcü istediği ve yönetime bazı alternatif isimler sunduğu kaydedildi. Listenin ilk sırasında ise Batshuayi var.

BATSHUAYİ 1 GOL ATABİLDİ

Bonservisi Chelsea’de olan ancak Valencia’da kiralık olarak forma giyen Belçikalı golcü, İspanya’da beklenen patlamayı yapamadı. 14 maçta oynayan ve sadece 1 gol atabilen 24 yaşındaki forveti Valencia bırakmak istiyor. Transfer için devreye bizzat Başkan Koç girecek. Bu transfer olumlu sonuçlanmazsa ikinci aday Santos’ta kiralık sözleşmesi sona erdiği için İnter’e geri dönen Barbosa olacak.

ZENELİ İÇİN ÖNCELİK KİRALAMA

Yanal’ın öncelik verdiği bir diğer mevki ise sol kanat. Heerenven’de oynayan ve bu sezon kontratı bitecek olan Arber Zeneli için devreye giren Kanarya önce kiralamaya, olmazsa da bonservisi uygun bir rakama almaya çalışıyor. Kanatta alternatif isim ise Meksika’nın Club America takımında oynayan Diego Lainez. Ancak bu oyuncuyu Ajax’ın da istediği için fiyatının yükselebileceği belirtiliyor.