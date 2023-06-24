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Spor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Becao'dan müjde

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, kulübüyle 2024'te bitecek olan sözleşmesini uzatmak istemediğini bildirdi. Gelişmeler üzerine Udinese oyuncunun satışına onay verdi. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe transferi bitirebilir.

24 Haziran 2023 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Becao'dan müjde
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Fenerbahçe'nin yeni sezon stoper adaylarından Udineseli Rodrigo Becao'nun kulübüyle sözleşme yenilemeyi kabul etmediği belirtildi.

Sky Sports'un haberine göre Becao'nun 2024'te bitecek olan sözleşmesi uzatmak istememesi üzerine kulübü Udinese oyuncunun önünü açma kararı aldı. Bir süredir Fenerbahçe'nin devrede olduğu bilinen transferde önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

Haberde Becao'nun ayrılık kararı sonrası Fenerbahçe'nin devreye girerek transferi birkaç gün içinde bitirebileceği vurgulandı.

27 yaşında ve 1,91 boyunda sağ ayaklı stoper olan Becao, 2019'da Bahia'dan Udinese'ye 1.6 milyon euroya imza atmıştı.

Becao bu sezon 28 maçta 2 gol 1 asist ile 2487 dakika sahada kalarak takımına katkı sağladı.

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