Fenerbahçe'nin transfer politikası UEFA sürecinde belirleyici olacak

Fenerbahçe, UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyma ile futbolcu transfer etme arasında seçim yapacağı bir sürece giriyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA ile yapılan ve 2019-2020 sezonu sonunda tamamlanacak finansal fair play kriterleri kapsamındaki 4 yıllık yapılandırma anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getiremeyeceklerini belirterek, devre arasında futbolcu transferinin önünü açtı.

UEFA, finansal fair play kurallarına uymayan kulüplere para cezası, Avrupa'da kadro kısıtlaması, transfer yasağı, denk bütçe şartı ve Avrupa kupalarından men cezası veriyor.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, 20 Mayıs 2016'da Fenerbahçe ile yapılan anlaşma kapsamında finansal fair play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle kulübe, kadro kısıtlaması ve para cezası vermiş, bütçe açığını azaltması gerektiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin UEFA ile finansal fair play kapsamında yaptığı 4 yıllık yapılandırma anlaşması 2019-2020 sezonunda bitiyor.

- Anlaşma şartları

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile yapılandırma anlaşması imzalayan Fenerbahçe'nin, 2016 yılı sonunda azami 30 milyon avro, 2017 yılı sonunda azami 20 milyon avro, 2018 yılı sonunda ise azami 10 milyon avro bütçe açığı vermeyi taahhüt ettiği vurgulanmıştı.

Kurulun, Fenerbahçe'yi 4 sezon (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) boyunca takip edeceği duyurulmuştu.

Anlaşma kapsamında, Fenerbahçe'nin 7,5 milyon avroluk UEFA katılım gelirlerine de tedbir koyulduğu bildirilmişti. Fenerbahçe'ye verilen cezanın 2 milyon avroluk kısmının 2016 yılından başlayarak, doğrudan kesildiği, kalan 5,5 milyon avronun ise kriterlerin yerine gelmesi durumunda alınmayacağı aktarılmıştı.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları kadrolarına kaydettireceği oyuncu sayısına da kısıtlama getirilmiş, kadroya 2016-2017 sezonu için 22, 2017-2018 sezonu için de 23 futbolcu kaydetmesine izin verildiği aktarılmıştı. Bu kısıtlamanın, kriterlerin yerine gelmesi durumunda 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında kaldırılacağı belirtilmişti. UEFA, 13 Ocak 2018'de yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin bu anlaşma koşullarına tam olarak uymadığı için kadro kısıtlaması cezasını kaldırmamıştı.

- Fenerbahçe "gözünü karartacak"

Başkan Ali Koç, finansal fair play kriterleri gereğince sarı-lacivertlilerin devre arasında 11,9 milyon avroluk bütçesinin bulunduğunu ancak kulübün bu kurala uyamayacağını dile getirmişti.

Kulübün bu kurallara uyması için bu sene 60 milyon avro kar etmesi gerektiğini ve bunun mümkün olmadığını vurgulayan Koç, "Daha evvel de ifade ettiğim gibi biz ağzımızla kuş tutsak finansal fair play kurallarına uyamayacağız. Bunu UEFA nasıl yorumlayacak göreceğiz. Finansal fair play, Türk kulüpleri üzerinde arzu ettiği başarıyı sağlayamamıştır ama Türkiye, Avrupa kupaları dışında kalmamalı." ifadelerini kullanmıştı.

Transfer konusunda "Gözümüzü karartacağız." diyen Ali Koç, şunları kaydetmişti:

"Gözümüzü karartmak şöyle; belki de Avrupa'ya gitmektense önümüzdeki yıl şampiyon olacak kadroyu kurmak amacımız olacak. Hiçbir harcama yapmasak da biz bugün finansal fair play'i yerine getiremiyoruz. Yaş ortalamamızı azaltabildik ve asgari maaş ortalamalarını indirmek istiyorduk. Önümüzdeki sezon 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Adımlar atarken bu iki kriteri göz önünde bulunduruyoruz. Devre arasında da elden çıkartacağımız oyuncular olacaktır, onlar da maaş yükünü azaltacaktır. Tüm bunları dengeleyerek, belirlediğimiz pozisyon ve isimleri hocamıza sunacağız. Hep beraber nihai kararımızı vereceğiz."

(AA)