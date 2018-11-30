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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe gruptan ikinci olarak çıkmayı garantiledi, muhtemel rakipleri netleşti.

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Fenerbahçe ikinci olduğu için grup birincileri ya da Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlar arasında yapılacak puan sıralamasında ilk 4'te yer alacak takımlardan biriyle eşleşecek.

İşte Fenerbahçe'nin netleşen muhtemel rakipleri:

Bayer Leverkusen (Almanya)

Salzburg (Avusturya)

Zenit (Rusya)

Arsenal (İngiltere)

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Dinamo Kiev (Ukrayna)

Chelsea (İngiltere)

Real Betis gruptan çıkarken 1. sırada yer almayı henüz garantilemedi. Ancak İspanyol ekibinin, grubun iddiasız takımı Dudelange ile karşılaşacağı için grubu lider bitirmesi ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi olması bekleniyor.

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