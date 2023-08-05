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Spor

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Maribor ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı lacivertli ekip Zimbru maçında sakatlık yaşayan Alexander Djiku ve Mert Hakan Yandaş'ı kadroya dahil etmedi.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 11:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

Zimbru maçında sakatlık yaşayan Alexander Djiku ve Mert Hakan Yandaş ise kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyor.

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