Fenerbahçe'nin UEFA planı suya düştü

Sarı-lacivertli takım, yarın oynanacak Zenit maçında Dirar, Soldado, Mehmet Ekici'nin yanı sıra devre arasında kadroya katılan Serdar Aziz ve Miha Zajc'ın yer almadığı kadroyla sahaya çıkacak.

Cezası nedeniyle sezon başında UEFA'ya 23 isim bildiren Fenerbahçe'de yapılan değişiklikler sonucu kadro 21'e indi. 21 kişilik listenin 3'ü kaleciden oluşuyor. Ayrıca formsuz olan isimler de teknik heyetin işini zorlaştırdı.

Lig kadrosuna alınmayan Benzia, devre arasında gönderilmek istenen ancak forvet transferi yapılmayınca takımda kalan, "Fenerbahçe ile bağları zayıfladı" denilen Slimani ve son resmi maçına 2 Aralık'ta çıkan Alper Potuk ile formsuz olan Frey'den alınacak verim de soru işaretlerine neden oluyor.

Yeni transferlerden Victor Moses, bu kez Zenit karşısında ilk 11'de forma giyecek. Ligde oynanan 3 karşılaşmada da maç eksiği nedeniyle yedek soyunan Moses, bu kez Zenit karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Zenit maçı öncesi forvet mevkiisi de düşündürüyor. Orta saha ve defansta sıkıntı yaşanmazken, forvet mevkiinde Frey ve Slimani'nin formsuzluğunun sıkıntısı yaşanıyor.

Forvette zorunlu olarak Slimani'nin forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Zenit maçında Volkan, Skrtel, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Moses, Ayew, Slimani 11'yle sahaya çıkması bekleniyor.

Yeni Şafak