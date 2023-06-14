Fenerbahçe'nin vazgeçilmez ismi Attila Szalai oldu

Sarı-lacivertli ekibe 2020-2021 sezonunda transfer edilen Attila Szalai, bu sezon takımının yaptığı 34 maçın 32'sinde ilk 11'de forma giydi.

Söz konusu karşılaşmaların tamamında 90 dakika sahada kalan Macar savunmacı, 2 bin 880 dakikayla takımının en fazla süre alan ismi olarak dikkati çekti.



- Szalai'yi Ferdi takip etti



Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin ardından bu sezon ligde en çok forma giyen isim Ferdi Kadıoğlu oldu.

Oynadığı birden fazla pozisyonda başarılı performansıyla beğeni toplayan Ferdi, tıpkı Szalai gibi 32 maçta ilk 11'de görev aldı.

Ortalama 89 dakika sahada kalan Ferdi, toplamda 2 bin 852 dakika görev yaptı.



EMRE MOR'A GÜVENİLMEDİ

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok konuşulan isimlerinden biri Emre Mor oldu.

Sezona etkili bir başlangıç yapan 25 yaşındaki oyuncu, ilk 11'de forma bulma konusunda beklentinin altında kaldı.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon ligde oynadığı 34 maçta sadece 11 kez ilk 11'de görev alan hücum oyuncusu, söz konusu karşılaşmaların hiçbirini tamamlayamadı.

Teknik ekibin ilk 11'de fazla değerlendirmediği Emre, hamle oyuncusu olarak ise şans bulmayı başardı.

Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 34 maçın 28'inde süre alan Emre Mor, 17 müsabakada sonradan oyuna girdi.

Emre Mor, 1208 dakika forma giymesine karşın takımının en fazla maçta boy gösteren 6. ismi oldu.



OOSTERWOLDE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, beklentileri karşılayamadı.

Ara transfer döneminde takımın eksik pozisyonlarından sol beke 6 milyon avro verilerek kazandırılan Hollandalı oyuncu, forma bulmakta zorlandı.

Sarı-lacivertli ekibe transferinin ardından sakatlık da yaşayan 22 yaşındaki futbolcu, sadece 3 maçta forma şansı buldu.



Oosterwolde, söz konusu mücadelelerde toplamda 85 dakika görev yaptı.