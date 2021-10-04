Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi: Luiz Gustavo

4 Ekim 2021 Pazartesi 20:53 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 20:53

Fenerbahçe 'de Luiz Gustavo, teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçilmezlerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Trtspor'un haberine göre; Brezilyalı futbolcu, bu sezon oynanan 12 resmi maçın tamamında forma giydi. Tecrübeli oyuncunun yanındaki futbolcular ise sürekli değişti.

Zajc, Mert Hakan, Meyer, Crespo ve Sosa bu bölgede Gustavo ile görev yaptı. 34 yaşındaki futbolcu, bu müsabakaların 11'inde 90 dakika forma giyerken sadece Olympiakos maçında 70'inci dakikada oyundan alındı.

Yunan ekibi karşısında 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle tribünlerden tepki gören Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçında uzaktan attığı golle adeta mesaj verdi.

Deneyimli futbolcu, takımının ikinci golünü atarken kulübeye koştu ve tüm takıma çağrı yaparak çember oluşturdu. Sarı-lacivertli kaptanın bu sevinci, birliktelik mesajı vermek için yaptığı şeklinde yorumlandı.

Süper Lig 'deki 5 golünü de Kadıköy'de kaydeden Luiz Gustavo, bunların dördünü ceza sahası dışından attı.