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Fenerbahçe'nin Vedat Muriç teklifi ortaya çıktı

Kadrosuna Türkiye'yi iyi bilen Vedat Muriqi'i katmakta kararlı olan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un kapısını çaldı.

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Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyon olabilmek adına güçlü bir kadro kurmak için çabalıyor.

Bir taraftan UEFA'dan gelecek kararı bekleyen bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler daha önce de istediği Ç. Rizespor'un golcüsü Vedat Muriqi için gözünü iyice kararttı.

Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için yeniden harekete geçen Ali Koç yönetimi, Muriqi için büyük umutlarla kadroya katılan gençleri feda etmeye hazır. Vedat Muriqi geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor'un sözleşme yenileme teklifini reddetmiş ve büyük takımlardan birine gitmek istediğini yönetime iletmişti.

Fenerbahçe yönetimi Muriqi için yeşil-beyazlılara 2,5 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra genç yıldızları Barış Alıcı ve Berke Özer'i teklif etti. Karadeniz ekibi gelen bu son teklifi değerlendirmeye alır ve olumlu geri dönüş yaparsa Muriqi önümüzdeki sezon Fenerbahçe formasını giyecek.

Diğer taraftan Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden biri olan Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka için müjdeli haberler geldi. Schalke'nin hocası David Wagner Konoplyanka ile birlikte Mendly ve Bentaleb'in takımdan ayrılmayı kafaya taktığını söylerken "Onlarla konuştum. Yeni bir maceraya atılmak istediler. Kulüpten ayrılacaklar" dedi.

TORINO DA İSTİYOR

İtalyan Tutto Mercato adlı internet sitesi, Serie A ekiplerinden Torino ve Sassuolo'nun Vedat Muriq'le ilgilendiğini yazdı. Ç. Rizespor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Muriqi, geride kalan sezonda çıktığı 36 maçta 17 gol ve 8 asist kaydetmişti.

(Türkiye)

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