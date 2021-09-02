2 Eylül 2021 Perşembe 11:39 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 11:55

Fenerbahçe, Köln ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Alman 10 numara Max Meyer'i İstanbul'a getirdi.

Schalke altyapısından yetişen Meyer, İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace'ta da forma giydi.

MERGİM BERİSHA DA İSTANBUL'DA

Sarı lacivertliler transferde bir bomba da forvet pozisyonu için patlattı.

Uzun süredir golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Salzburg'ta forma giyen Mergim Berisha ile anlaştı.,

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Mergim Berisha, Sarı-Lacivertlilere imza atmak üzere kulüp binasına geldi.

23 yaşındaki Berisha, geçtiğimiz sezon Avusturya ekibiyle çıktığı toplam 42 maçta 22 gol, 14 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.