20 Ağustos 2021 Cuma 15:40 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:42

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe gruplara kalma yolunda büyük avantaj elde etti. Sarı lacivertlilerin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ise uzaktan attığı müthiş golün sevinci sırasında yaşadıklarıyla gündeme damgasını vurdu.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA'NIN ARMA ŞAŞKINLIĞI

Tribünlere doğru koşarken Fenerbahçe armasını öpmek isteyen 20 yaşındaki futbolcu büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu şaşkınlığın nedeni ise yeni tasarım bu formada sarı lacivertli kulübün armasının bulunmamasıydı. Bir süre formada arma arayan Muhammed'in görüntüsü izleyenlere de tebessüm ettirdi.

BOL ARMALI "ARMASIZ" FORMA!

İşin gerçeği ise daha sonra ortaya çıktı. Sarı lacivertli kulübün yeni forma sponsoru Puma, Fenerbahçe de dahil olmak üzere anlaşmalı olduğu kulüplerin yeni sezon formalarında benzer bir uygulamaya gitti. Buna göre formalarda arma yerine takım ismi yazıyor. Uzaktan bakınca her ne kadar formada arma yok gibi görünse de işin gerçeği öyle değil! Yakından bakınca formanın tamamına onlarca armanın işlendiği fark ediliyor.

DEV KULÜPLERİN TARAFTARLARI TEPKİLİ

Fenerbahçe'nin yanı sıra Manchester City, Milan, Marsilya, Valencia ve Borussia Mönchengladbach da Puma'nın "armasız" formalarını kullanıyor. Bu formalara bahsi geçen takımların taraftarları özellikle sosyal medyada oldukça tepki gösterirken, futbolcular da Muhammed Gümüşkaya örneğinde olduğu gibi "ofsayta" düşebiliyor!

PUMA'DAN SAVUNMA: "GELENEKLERE MEYDAN OKUMAK İSTEDİK"

Bu konsepti ilk kez ortaya çıkaran Puma ise "Geleneklere meydan okumak, yenilik yapmak ve futbola taze ürünler getirmek" hedefiyle bu formaları tasarladıklarını açıkladı.

Puma'nın Global Tasarım Direktörü Carl Tuffley, amaçlarının geleneksel futbol forması tasarımına karşı çıkmak olduğunu belirterek "Güvenli oynamak kolaydır ancak geleneksel bir futbol forması algısını değiştirmek istiyoruz." dedi.