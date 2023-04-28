Fenerbahçe'nin yeni hedefi Barcelonalı Eric Garcia

Fenerbahçe, Barcelona forması giyen Eric Garcia'nın peşinde düştü.

KİRALAMA DÜŞÜNCESİ

Sarı-lacivertliler, İspanyol devinde boy gösteren stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

BARCELONA SICAK BAKABİLİR

Yönetimin, 22 yaşındaki defans için 2-3 milyon Euro civarında bir kiralama ücreti teklif edeceği öğrendildi. Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Barcelona'nın, Garcia'yı kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

SZALAI YERİNE GARCIA

Sarı lacivertlilerin transfer için çok istekli olduğu ve başarılı savunmacıyı Szalai'nin ayrılık ihtimaline karşı düşündüğü öne sürülürken, Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'dan birçok takımın da Garcia için istekli olduğu vurgulandı.

MAYIS AYINDA NETLEŞECEK

Fenerbahçe, genç oyuncuyu transfer ederek defans hattındaki problemleri gidermek istediği ifade edilirken, Eric Garcia transferinin mayıs ayında netleşmesi bekleniyor.

GARCIA'NIN RAKAMLARI

Eric Garcia bu sezon Barcelona'da 27 maça çıktı ve 1 gol ve 2 asistle oynadı. Genç futbolcu ülke milli takımında ise 19 maçta boy gösterdi. Manchester City'de de forma giyen ve güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Garcia'nın, Barça ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.