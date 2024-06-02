Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu. Sarı lacivertli ekip Portekizli teknik adam ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Jose Mourinho için imza töreni düzenliyor. Mourinho'nun imza törenini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz....

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun imza törenini Youtube'dan canlı yayında aynı anda 230.000 kişi canlı takip ediyor.f

TRİBÜNLER AYAKTA!

Binlerce Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'de düzenlenen imza töreni için yerlerini aldı. Mourinho için destek tezahüratları yapılıyor.