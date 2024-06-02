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Spor

Sahaya çıktı! CANLI | Jose Mourinho imza töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni gerçekleştiriyor. Binlerce taraftarın katıldığı imza törenini canlı aktarıyoruz.

2 Haziran 2024 Pazar 19:03 - Güncelleme:
Sahaya çıktı! CANLI | Jose Mourinho imza töreni
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu. Sarı lacivertli ekip Portekizli teknik adam ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Jose Mourinho için imza töreni düzenliyor. Mourinho'nun imza törenini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz....

REKOR İZLENİYOR!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun imza törenini Youtube'dan canlı yayında aynı anda 230.000 kişi canlı takip ediyor.f

TRİBÜNLER AYAKTA!

Binlerce Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'de düzenlenen imza töreni için yerlerini aldı. Mourinho için destek tezahüratları yapılıyor.

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