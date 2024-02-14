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Spor

Teknik ekibe yeni isim! Fenerbahçe'den kaleye takviye

Fenerbahçe, teknik ekibe kaleci antrenörü olarak Sandro Zufic'i dahil etti. Sandro Zufic, Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor'da da görev yapmıştı.

14 Şubat 2024 Çarşamba 20:34 - Güncelleme:
Teknik ekibe yeni isim! Fenerbahçe'den kaleye takviye
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Fenerbahçe son zamanlarda eleştirilerin odak noktası haline gelen teknik ekibe yeni bir isim kattı.

Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic'i teknik heyete dahil etti.

Yönetim, bu hamleyle birlikte kaleci Dominik Livakovic'in performansını arttırmasını hedefliyor.

LIVAKOVIC İLE ÇALIŞMIŞTI

Sandro Zufic, Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor'da görev yapmıştı.

44 yaşındaki antrenör, bordo mavililerden ayrıldıktan sonra hiçbir takımda çalışmadı. Hırvat antrenörün UEFA A Lisansı bulunuyor.

Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'de Sandro Zufic ile 3 sene birlikte çalıştı.

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