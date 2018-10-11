Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Hasan Ali Kaldırım oldu

Lig ve Avrupa’da kritik bir süreçten geçerek zor günleri aşmaya çalışan Fenerbahçe’de yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Kaptan Volkan Demirel’in kadro dışı kalması ve Mehmet Topal’ın şanssız sakatlığı sonrası kadro içerisinde kimin liderliği üstleneceği konusu öne çıktı.

Sezon başından beri takımın en istikrarlısı olan ve artan performansıyla da alkış alan Hasan Ali Kaldırım’ın ismi öne çıkıyor. 2012 yılından beri takımda yer alan ve her yıl üzerine koyan tecrübeli sol bek, şu anda da soyunma odasının lideri olacak.

Özellikle profesyonelliğiyle Başkan Ali Koç ve yönetim başta olmak üzere teknik direktör Phillip Cocu’nun da takdirini toplayan Hasan Ali, son dönemde taraftarlardan da destek alıyor.

Zorlu bir fikstüre de sahip Fenerbahçe’nin Sivasspor ile Galatasaray gibi iki kritik deplasmanda Hasan Ali Kaldırım birinci kaptan olarak sahaya çıkacak. Son Başakşehir maçında da bandı takan 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile sembolleşme yolunda emin adımlar atıyor.

(Milliyet)