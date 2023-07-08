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Spor

Fenerbahçe'nin yeni konç sponsoru Gedik Yatırım oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması yapıldığı bugün yapılan sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu.

AA8 Temmuz 2023 Cumartesi 12:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni konç sponsoru Gedik Yatırım oldu
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Fenerbahçe Kulübü ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımı'mızın konç sponsorluğu konusunda Gedik Yatırım ile anlaşma sağladı. Gedik Yatırım logosu, 2023-2024 sezonunda Türkiye Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları ön eleme maçlarında takımımızın konçlarında yer alacak. Gedik Yatırım'a ailemize hoş geldin diyor; başarı hikayelerimizin parçası olmalarını diliyoruz. İmza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır." ifadeleri yer aldı.

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