Fenerbahçe'nin yeni konç sponsoru Gedik Yatırım oldu

Fenerbahçe Kulübü ile Gedik Yatırım arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımı'mızın konç sponsorluğu konusunda Gedik Yatırım ile anlaşma sağladı. Gedik Yatırım logosu, 2023-2024 sezonunda Türkiye Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları ön eleme maçlarında takımımızın konçlarında yer alacak. Gedik Yatırım'a ailemize hoş geldin diyor; başarı hikayelerimizin parçası olmalarını diliyoruz. İmza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır." ifadeleri yer aldı.