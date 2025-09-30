Fenerbahçe'de saha içinin yeni lideri Marco Asensio oldu. Uzun süren pazarlıklar sebebiyle PSG'den transferi geciken 29 yaşındaki İspanyol yıldız, takımın durumuna en çok isyan eden isimlerin başında geldi. Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek nefes alan Fenerbahçe'de Asensio'nun gösterdiği önderlik, reaksiyonlarıyla bariz şekilde ortaya çıktı. Hücum kalitesi üst düzey olan İspanyol yıldızın takım savunmasına verdiği katkı ve arkadaşlarını motive edip yönlendirmesi taraftarlardan alkış aldı. Son dakikada Nene'nin oyundan çıkmak için acele ettiğini gören Asensio, arkadaşına giderek 'acele etme skoru koruyoruz' dedi. Genç kanat oyuncusu Nene, İspanyol futbolcunun yönlendirmesi sebebiyle hızını keserek kenara geldi ve Oğuz'la değişti. Orta saha, on numara ve her iki kanatta da görev yapabilen Asensio'nun hem oyuncu profili hem karakteri, takımdan ayrılan Sırp futbolcu Tadic'e benzetildi.

'YÜKSEK' SADAKAT

Tedesco ile birlikte orta sahaya yeniden monte edilen İsmail Yüksek, Antalyaspor maçında ıslıkların önüne geçti. Performansıyla tam not alan milli futbolcu, Talisca'ya tepki gösterildiği sırada tribünlere uzun süre alkışlayın hareketi yaptı. Brezilyalı yıldız aldığı destekle penaltıyı gole çevirdi.

KEREM'İN MAAŞI HOLDİNGDEN

F.Bahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi: "Transferlere yaklaşık 50 milyon euro harcadım. Duran, Talisca, Çağlar ve İrfan'da cebimden para verdim. İrfan'a imza parası yerine villa aldım. Duran'ın maliyeti 21 milyon euro. Kerem'in maaşını holding olarak karşılıyoruz Asensio'yu alamazdık."