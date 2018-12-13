Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu
Fenerbahçe, erkek basketbol takımı sponsorluğu konusunda Beko ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, erkek basketbol takımı sponsorluğu konusunda Beko ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, erkek basketbol takımı sponsorluğu konusunda Beko ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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