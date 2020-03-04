Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu!

04 Mart 2020 Çarşamba 10:19 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:19

ANTALYA MAÇI SONRASI YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe'de Antalyaspor ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan karşılaşmanın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı.

BİR TÜRLÜ BEKLENENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe'de taraftarın büyük beklentisi ve isteğiyle geçtiğimiz sezonun ortasında takımın başına getirilen Ersun Yanal beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.

İKİNCİ YARIDA DAĞILDI

Özellikle ligin ikinci yarısında üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Yanal dönemi resmen sona ermişti.

SON KEZ TAKIMIN BAŞINDA YER ALDI

Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynana Trabzonspor maçında son kez takımının başında sahaya çıktı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

SON KARAR TÜRK EKOLÜ

Tayfun Korkut, Roger Schmidt ya da Bruno Labbadia tercihiyle Alman ekolü ya da Zico&Alex ikilisiyle Brezilya ekolü... Yeni teknik adam seçimi konusunda bu alternatifler de gündemde olsa da yönetim önceliği Türk ekolüne verdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bu sıkıntılı dönemde takımın başına geçmesi için teklif götürülen isim ise kaptan Emre Belözoğlu oldu. Yönetim içerisinde, Emre önderliğinde bir teknik ekip kurulması yönündeki görüş ağırlık kazanınca, 39 yaşındaki futbolcuyla da görüşmeler başladı.

EMRE BELÖZOĞLU İÇİN SÜRPRİZ

Kaptan için, futbol hayatı devam ederken, hem de böyle sıkıntılı bir dönemde gelen bu teklif sürpriz oldu. Yönetim, bu görevin altından başarıyla kalkacağı konusunda Emre Belözoğlu’na olan güvenini ortaya koydu.

İŞTE EKİPTE DÜŞÜNÜLEN İSİMLER

Oluşturulacak teknik ekipte Volkan Demirel ve Tuncay Şanlı gibi camianın içinden gelen diğer isimlerin de yer alabileceği kaydedildi. Görüşmeler yoğun bir şekilde devam ederken, Emre henüz kararını vermiş değil.