İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2022 Pazartesi / 14 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,259
  • EURO
    18,0594
  • ALTIN
    1015.39
  • BIST100
    2510.14
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığını açıkladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi.

13 Haziran 2022 Pazartesi 18:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan Santa Clara'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertliler resmi açıklama yaptı.

Lincoln Henrique, 18:30'da ailesiyle birlikte kendisini taşıyan özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Lincoln Henrique kısa bir süre içerisinde resmi imzayı atacak.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

BONSERVİS 3,5 MİLYON EURO

23 yaşındaki 10 numarayı kampa yetiştirmek isteyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la yaptığı bonservis pazarlığında istediği indirimi aldı ve 3,5 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağlandı.

700 BİN EURODAN 4 YILLIK İMZA

Fenerbahçe'nin, oyuncu ile senelik 700 bin euroya el sıkıştığı ortaya çıktı. Yapılan sözleşme 4 yıllık olacak ve Lincoln, toplamda 2.8 milyon Euro kazanacak.

Brezilyalı oyuncu, hem Jorge Jesus ile çalışmayı hem de Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istediği için sarı-lacivertlilere 'Tamam' dedi.

2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor forması giyen Lincoln Henrique, geçen sezon Santa Clarada 44 resmi maça çıktı ve 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.