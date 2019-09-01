Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı yıldız orta saha Luiz Gustavo İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı yıldız orta saha Luiz Gustavo İstanbul'a geldi.
Detaylar birazdan...
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