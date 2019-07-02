30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6608
  • 6,4025
  • 253.27
  • 100.128
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman oyuncu Max Kruse, İstanbul'a geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'da. Sabah saatlerinde Instagram hesabından yolcuğunu duyuran Alman yıldız İstanbul Havalimanına geldi.

Geçtiğimiz günlerde transferi açıklanan yıldız oyuncu, bugün sarı lacivertlilerle birlikte çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe, Werder Bremen'deki sözleşmesi sona eren Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Alman golcü. geçen sezon Bundeslıga ve Almanya Kupası’nda 12 gol 13 asistle oynamıştı.

1 Temmuz’da topbaşı yapan ve yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de yeni transferler Allahyar Sayyadmanesh ile Murat Sağlam da çalışmalara katıldı.

İzmir´de bir gemide patlama sonrası yangın çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Son dakika... TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

Son dakika... TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

Kahramanmaraş'ta bulundu! Tam 35 milyon yıllık

Kahramanmaraş'ta bulundu! Tam 35 milyon yıllık

Nijerya'da yakıt tankeri patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'da yakıt tankeri patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geldi

Rusya ABD'yi suçladı, İran'ı uyardı: Duygularla hareket etmeyin

Rusya ABD'yi suçladı, İran'ı uyardı: Duygularla hareket etmeyin

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar zor ayırdı

Duygulandıran görüntüler: Türksünüz dedi, para almak istemedi

Duygulandıran görüntüler: Türksünüz dedi, para almak istemedi

'Çocuklarımızı sapkın anlayışlara karşı eğitmek ve korumak hepimizin vazifesi'

'Çocuklarımızı sapkın anlayışlara karşı eğitmek ve korumak hepimizin vazifesi'
 

POPÜLER HABERLER

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?

Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?

Sigortasız işçiye emeklilik hakkı! İki yolu var

Sigortasız işçiye emeklilik hakkı! İki yolu var

Burası ne Antalya ne Bodrum! Türkiye'de bir ilk, akın ediyorlar

Burası ne Antalya ne Bodrum! Türkiye'de bir ilk, akın ediyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA