Fenerbahçe, kontratının son senesindeki oyuncu için Udinese'ye 9 milyon Euro ödeyecek. Brezilyalı savunmacı, 1.8 milyon Euro garanti ücret üzerinden dört yıllık imza atacak.

SAVUNMAYA İLK O YAZILACAK

Rodrigo Becao, Fenerbahçe'de savunmanın sigortası olacak. Başarılı teknik adam, sambacının yanına ise Alexander Djiku'yu monte edecek. Bu iki isim savunmanın vazgeçilmezi olacak. Teknik Direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Becao'nun transferinin bittiğini açıklamıştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı. Bu süreçte 2 gol, 1 asist üreterek takımına katkı sağladı. Bahia ekibine futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formalarını terletti.