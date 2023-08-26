Fenerbahçe'nin yeni transferi Szymanski'den çılgın istatistik!

Sezon başından bu yanan Galatasaray ve Fenerbahçe birçok ismin transferinde karşı karşıya geldi. Bu oyuncuların bazıları çubuklu formayı bazılarıysa parçalı formayı seçti. Bu isimlerden biri de 24 yaşındaki Sebastian Szymanski...

Geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Polonyalı yıldız 9.75 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla şimdiden taraftarların sevgilisi oldu.

73 DAKİKADA İKİ GOLE KATKI

Süper Lig'de ligin ilk haftası oynanan Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Sebastian Szymanski, bir asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Fenerbahçe ligin ikinci haftasında Samsunspor deplasmanına çıktı. Yedek kulübesinde başlayan ve sonradan oyuna dahil olan yıldız oyuncu takımının ikinci golünü atarken üç puanın kazanılmasına yardımcı oldu.

KONFERANS LİGİ'NDE ŞOV YAPTI

Konferans Ligi'nde oynanan beş maçın tamamında süre alan Szymanski adeta takımın gol makinesi haline geldi. Bu maçlarda üç kez gol atmayı başaran Polonyalı oyuncu üç de asist yaparak takımının attığı toplam 20 golün yüzde otuzuna doğrudan katkı verdi.

Gollerin yanı sıra ön alanda yaptığı baskıyla savunma yönünü de konuşturan Szymanski, İsmail ve Fred ile sarı lacivertlilerin ideal orta alan oyuncuları arasına girmeyi başardı. Henüz 24 yaşında olan Szymanski, gelecek yıllarda Fenerbahçe'ye büyük paralar kazandırarak satılabilir.