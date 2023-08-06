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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Avrupa kadrosunda

Fenerbahçe'de Maribor eşleşmesi öncesi UEFA'ya gönderilen listede değişiklik yapıldı. İsmail Kartal, yeni transferleri kadroya dahil etti.

Fanatik6 Ağustos 2023 Pazar 10:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Avrupa kadrosunda
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Fenerbahçe'de Maribor eşleşmesi öncesi UEFA'ya gönderilen listede değişiklik yapıldı. İsmail Kartal, yeni transferlerden Rodrigo Becao, Mert Müldür, Miha Zajc, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ı kadroya aldı.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Slovenya'dan Maribor ile eşleşen Fenerbahçe'nin kadrosunda değişiklik yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal, yeni transferlerinden Rodrigo Becao, Mert Müldür, Miha Zajc, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ı kadroya ekledi. Sakatlığı bulunan Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Emre Mor'un yanı sıra bir önceki listede yer alan Burak Kapacak ile Serdar Dursun bu kez takımda şans bulamadılar. Kanarya, Maribor ile ilk maçını önümüzdeki Perşembe günü saat 21.00'de Kadıköy'de oynayacak.

MAÇIN GİDİŞATINA GÖRE...

Kurallar gereği karşılaşmadan 24 saat öncesine kadar kadroda 2 değişiklik yapılabiliyor. Becao'nun, bu eşleşmede ilk 11'de oynama olasılığının yüksek olduğu, ancak takıma yeni katılan Zajc ile Mert'in, maçın gidişatına göre forma giyme şanslarının bulunduğu öğrenildi. Temsilcimiz, rakibiyle rövanşı 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak ve turu geçmesi halinde adını Play-off'a yazdıracak.

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