5 Şubat 2026 Perşembe
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Kante ve Cherif maçı tribünden takip etti

Fenerbahçe'nin iki yeni transferi N'Golo Kante ve Sidiki Cherif, sarı lacivertlilerin Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

5 Şubat 2026 Perşembe 20:54
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Kante ve Cherif maçı tribünden takip etti
ABONE OL

Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıklarını atlatmalarına karşın henüz takımla birlikte çalışmalara başlamayan Archie Brown ve Levent Mercan'ın yanı sıra PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar, ayak bileğinde ağrıları olan yeni transfer Sidiki Cheriff ve Jhon Duran kadroda yer almadı. Kaleci Ederson, Nelson Semedo ve Oosterwolde ise teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

YENİ TRANSFERLER TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ve N'Golo Kante, Erzurumspor FK müsabakasını tribünden izledi.

İki futbolcu da yönetim locasında takip ettiği mücadelede takım arkadaşlarına destek verdi.

