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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden muhteşem performans

Fenerbahçe transfer tahtasının açılmasının ardından yaptığı transferlerle gündemden düşmedi. Sarı lacivertliler de takıma yeni katılan tüm oyuncular sezon başından beri oynanan 5 resmi maçta da skor katkısı sağlayarak alkış aldı.

Sabah19 Ağustos 2023 Cumartesi 12:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden muhteşem performans
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İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si 4'ü Konferans, 1'i Süper Lig olmak üzere geride kalan 5 karşılaşmada fire vermedi. 5'te 5 yapan takımda yeni transferler performanslarıyla alkış alırken, "Bu kez hedef 12'den vuruldu" yorumları yapılmasına neden oldu. Edin Dzeko ve Tadic 3 gol, 2 asist, Kent ve Becao 1'er gole imza attı. Szymanski ise 2 gol, 3 asistle klasını konuşturdu. 5 yıldız 10 gol, 7 asistlik performansla takımı sırtladı.

SZYMANSKI GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI

İsmail Kartal'ın 5 karşılaşmada da şans verdiği Szymanski, transfer edildiğinde kapalı kutu olarak görülmüş ve ödenen 9.75 milyon Euro'luk bonservis bedeli çok konuşulmuştu. Ancak Polonyalı 10 numara, hücuma getirdiği zenginlik ve takım arkadaşlarıyla sergilediği uyumla sadece teknik heyetin değil taraftarın da yüzünü güldürdü. Son olarak Maribor deplasmanında alkış alan bir gol atan Szymanski, idmanlarda yaptığı ekstra uzaktan şut çalışmasının karşılığını sahaya yansıtmış oldu.

Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasını değerlendirdi.

KİM YEDEK KALACAK?

'Transferlere bakıldığında bu planın son anda yapılmadığını, sezon boyunca hazırlıkların sürdüğünü görüyoruz. Zaten lig biter bitmez Kent ve Dzeko geldi. Sonra da yavaş yavaş eksik parçalar tamamlandı. Alınan tüm oyuncular ilk 11 için. Zaten bugün yapılan tartışma da 'Kim yedek kalacak' şeklinde. Güçlü kadroyu 'kaliteli' hale getirdiler. Oyuncu satışı, oluşturulan bütçe ve FFP'den çıkmanın getirdiği rahatlıkla da tartışılmayacak oyuncular kadroya katıldı. Szymanski ve Fred Galatasaray'dan, Tadic Beşiktaş'la girilen yarıştan alındı. Cengiz Ünder, tam bir piyango. Önümüzdeki 14 günde 4 maç yapacaklar ve hiçbir şeyi şansa bırakmayacak bir ekip oluşturdular. Bugüne kadar ki performans sadece ön gösteri. Fenerbahçe, takım olarak da kadro olarak da daha yüzde 60'larda.'

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