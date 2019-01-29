Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Victor Moses ilk maçında göz doldurdu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, son 24 dakikada oyuna girdi. İlk 10 dakika çekingenlik yaşarken, sonra Malatyaspor savunmasına zorlu anlar yaşattı.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı yeni transferi Victor Moses, Yeni Malatyaspor karşısında son 24 dakikada oyuna dahil oldu.
Moses, 24 dakikada sadece 1 şut atarken, kendi getirdiği topta ceza alanı yayından yaptığı vuruşunda direği sıyırdı. 24 dakikada 2'si kilit, 1'i ara pası olmak üzere toplam 6 pas veren Victor Moses, yüzde 100 pas istatistiğiyle oynadı.
28 yaşındaki Nijeryalı, 2 kez çalım atıp adam geçti, 2 kez de top kaptırdı. Takım savunmasına da yardım eden Moses, 1 kez top çaldı.
Kuvvetli fiziğiyle dikkat çeken Fenerbahçe'nin yeni yıldızı, 4 ikili mücadelenin tamamını kazandı. (Sporx)
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