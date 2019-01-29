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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Victor Moses ilk maçında göz doldurdu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, son 24 dakikada oyuna girdi. İlk 10 dakika çekingenlik yaşarken, sonra Malatyaspor savunmasına zorlu anlar yaşattı.

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Fenerbahçe'nin Nijeryalı yeni transferi Victor Moses, Yeni Malatyaspor karşısında son 24 dakikada oyuna dahil oldu.
 
Moses, 24 dakikada sadece 1 şut atarken, kendi getirdiği topta ceza alanı yayından yaptığı vuruşunda direği sıyırdı. 24 dakikada 2'si kilit, 1'i ara pası olmak üzere toplam 6 pas veren Victor Moses, yüzde 100 pas istatistiğiyle oynadı.
 
28 yaşındaki Nijeryalı, 2 kez çalım atıp adam geçti, 2 kez de top kaptırdı. Takım savunmasına da yardım eden Moses, 1 kez top çaldı.
 
Kuvvetli fiziğiyle dikkat çeken Fenerbahçe'nin yeni yıldızı, 4 ikili mücadelenin tamamını kazandı. (Sporx)

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