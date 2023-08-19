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Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic durdurulamıyor

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, görev aldığı 5 resmi karşılaşmada da skora katkı yapmayı başardı ve taraftarın beğenisi kazandı. 34 yaşındaki deneyimli oyuncu şu ana kadar 3 gol, 2 asist ile skora katkı sağladı.

Sabah19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic durdurulamıyor
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Fenerbahçe'nin Ajax'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dusan Tadic, sarı-lacivertli taraftarların gönlünü kazanmayı başardı. Sarı-lacivertli forma altında, şu ana kadar 5 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız bu karşılaşmaların tamamında skor katkısı yaptı. Konferans Ligi 2. ön elemesindeki Zimbru maçlarını 1 gol, 1 asistle tamamlayan Sırp oyuncu, 3. ön elemedeki Maribor mücadelelerinde de 1'er gol kaydetti. Tadic, ligdeki Gaziantep FK maçında da 1 asist yaptı.

DUSAN İÇİN DUYGUSAL DURUM

Dusan Tadic için Twente eşleşmesi ayrı bir öneme sahip olacak. Keza 34 yaşındaki Sırp oyuncu, 2012- 14 yılları arasında Twente forması giymişti. Tadic, iki yıl görev yaptığı Twente'de 85 maça çıkarken, 32 gol, 36 asistlik performans ortaya koydu. Tadic, 2014'te Southampton'a 14 milyon euro'ya transfer olmuştu.

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