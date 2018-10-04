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Fenerbahçe'nin yıldızı Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna alındı

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna alındı.

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Makedonya’nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı Lihtenştayn ve  Ermenistan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Fenerbahçe’den Eljif Elmas  da çağrıldı.

Makedonya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya  göre teknik direktör Igor Angelovski, kadroya 21 futbolcu dahil etti.

Angelovski yaptığı açıklamada, kadroda çok fazla değişiklik  yapmadığını ifade ederek, "İlk maçımıza odaklandık. Üç puan alıp kaldığımız  yerden devam etmek istiyoruz. Lihtenştayn karşısında galibiyet bekliyorum." diye  konuştu.

Makedonya, UEFA Uluslar D Ligi 4. Grup'ta 13 Ekim'de evinde  Lihtenştayn, 16 Ekim'de deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), David Mitov Nilsson  (Norrköping), Damjan Siskovski (Lahti)

Defans: Stefan Ristovski (Sporting Lizbon), Kire Ristevski (Ujpest),  Visar Musliu, Egzon Bejtullai (Shkendija), Darko Velkovski (Rijeka), Mite  Cikarski (PAS Giannina), Kristijan Tosevski (Vardar)

Orta saha: Eljif Elmas (Fenerbahçe), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb),  Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (Ferencvaros), Boban Nikolov (Vidi),  Ezgjan Alioski (Leeds United), Ferhan Hasani (El-Raed),

Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ilija Nestorovski, Aleksandar Trajkovski  (Palermo), Ivan Trickovski (AEK Larnaka)

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