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Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı Nando De Colo son 10 yılın en iyi takımında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız oyuncusu Nando De Colo, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılın en iyi takımına seçildi.

AA14 Nisan 2020 Salı 16:32 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 16:32
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "10 yıl önce Avrupa Ligi'ne bir çaylak olarak başladı ve mümkün olan en yüksek yere ulaştı. 2010-2020'nin en iyi takımına açıkladığımız kişinin ismi Nando De Colo." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, De Colo'nun 6 THY Avrupa Ligi sezonunda 2 şampiyonluğu olduğu hatırlatılarak, "10 yılda 6 kez turnuvaya katılmasına rağmen toplam verimlilik puanı (3 bin 228) ve basket sayısında (2 bin 886 sayı) 2. sırada." ifadelerine yer verildi.

Oyuncuların, başantrenörlerin, taraftarların ve basın mensuplarının oylarıyla belirlenen son 10 yılın en iyi takımına, daha önce Kyle Hines, Juan Carlos Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis ve Milos Teodosic'in seçildiği açıklanmıştı.

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