F.Bahçe'nin devre arası transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'a İtalya'dan talip çıktı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Lazio'nun stoper adayları arasında Milan Skriniar da yer alıyor.

Mario Gila ve Alessio Romagnoli ile sezon sonunda vedalaşması beklenen Lazio'nun bu isimlerin yerine arayışlara başladığı ve Milan Skriniar'ı listesinin üst sıralarına yazdığı belirtildi. Öte yandan 30 yaşındaki stoperin yıllık 8 milyon euroluk maaşının bu transferin önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Skriniar'ın kulübü ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. İtalya'da daha önce Sampdoria ve Inter formaları giyen 30 yaşındaki savunmacı sezon sonunda Lazio'ya transfer olursa iki yıl sonra yeniden Serie A'da boy gösterecek.