Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Pazar günü oynanacak Bursaspor maçında yeni transferleri ilk kez sahaya sürecek.

Luiz Gustavo, Adil Rami ve Mevlüt Erdinç, Pazar günü ilk onbirde sahada. Yanal özellikle Alanya deplasmanına kadar Rami ve Gustavo'yu takıma dahil ederek, ideale yakın bir 11'le sahada olmayı planlıyor.

Rami ve Gustavo'nun fizik olarak hazır görüntüleri ve idmanlardaki istekli halleri teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Rami, Zanka, Gustavo ve Jailson aynı anda sahada

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın hedefi lider Alanya deplasmanına ideale yakın bir 11'le çıkmak.

Milli arada Hasan Ali, Isla ve Moses dışında eksiği kalmayacak olan tecrübeki teknik adamın Alanya deplasmanına Rami ve Zanka'yı stoperde, Gustavo ve Jailson'u da ön liberoda deneyerek hazırlandığı gelen bilgiler arasında.