Fenerbahçe'nin yüzü Fred ile güldü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, çok özlediği formasına önceki akşam Hatayspor karşısında kavuştu.

Fred, 66. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna girerek hasrete son verdi. Sambacı, hem sahalara dönmesinin hem de takımının 2-0 kazanmasının mutluluğunu yaşadı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, sahada kaldığı sürede 9 pas denemesinin 7'sinde isabet sağladı, 3 ikili mücadelenin 2'sini kazandı ve 2 top kaptı.

"DAHA YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"

Fred, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hem döndüğüm hem de galip geldiğimiz için sevinçliyim. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. İyi oynadık ama daha yapacağımız çok şey var" ifadelerini kullandı.

GILLOISE MAÇINA 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Sambacı'nın perşembe günü St.Gilloise karşısında 11'de başlaması bekleniyor.

6 ASİST

Brezilyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 6 asiste imza attı.