İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2024 Pazartesi / 24 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,438
  • EURO
    34,139
  • ALTIN
    2106.19
  • BIST100
    9050.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'nin yüzü Fred ile güldü

Fenerbahçe'de Fred, Hatayspor maçında hem sahalara dönmesinin hem de takımının 2-0 kazanmasının mutluluğunu yaşadı.

Fanatik4 Mart 2024 Pazartesi 11:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yüzü Fred ile güldü
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, çok özlediği formasına önceki akşam Hatayspor karşısında kavuştu.

Fred, 66. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna girerek hasrete son verdi. Sambacı, hem sahalara dönmesinin hem de takımının 2-0 kazanmasının mutluluğunu yaşadı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, sahada kaldığı sürede 9 pas denemesinin 7'sinde isabet sağladı, 3 ikili mücadelenin 2'sini kazandı ve 2 top kaptı.

"DAHA YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"

Fred, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hem döndüğüm hem de galip geldiğimiz için sevinçliyim. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. İyi oynadık ama daha yapacağımız çok şey var" ifadelerini kullandı.

GILLOISE MAÇINA 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Sambacı'nın perşembe günü St.Gilloise karşısında 11'de başlaması bekleniyor.

6 ASİST

Brezilyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 6 asiste imza attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.