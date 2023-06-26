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Spor

Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı devam ediyor

Çok sayıda takımın gündeminde olan Zaha'yı ısrarla isteyen Fenerbahçe'nin imza parası ile beraber yıllık teklifini 5 milyon euro'ya çıkardığı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun 10 gün içinde kesin kararını vereceği öğrenildi.

Takvim26 Haziran 2023 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı devam ediyor
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Teknik direktör bilmecesini çözememesine rağmen transferde üst üste önemli hamleler yapan Fenerbahçe durmuyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerinin ardından çalışmalarını sürdüren Sarı- Lacivertliler en önemli hedeflerinden biri olan Wilfried Zaha konusunda da yeni bir hamle yaptı.

LAZIO'YU GERİ ÇEVİRDİ

Daha önce yıldız futbolcunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme yapan yönetim tatmin edici bir teklif sunamamıştı. Ancak bonservisi elinde olan Zaha'nın taliplerinin her geçen gün artmasının ardından Fenerbahçe yeniden düğmeye bastı. Alınan bilgilere göre; Sarı-Lacivertliler, Fildişili kanat oyuncusuna imza parasıyla beraber yıllık 5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ayrıca masaya konulan sözleşmede başarıya bağlı birçok bonus maddesinin de bulunduğu belirlendi. Son olarak Serie A ekibi Lazio ile masaya oturan Zaha'nın 10 gün içinde geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.

EN İYİ TEKLİF FENER'DEN

Ancak; şu ana kadar 30 yaşındaki futbolcuya ekonomik anlamda en iyi teklifin Fenerbahçe tarafından yapıldığı öğrenildi. Zaha daha önce yaptığı açıklamada, kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda sürdürmek istediğini söylemişti. Sarı- Lacivertliler, bu transferi bitirebilmek için tüm şartlarını zorluyor.

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