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  • Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu
Spor

Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru ile yapacağı rövanş maçında İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak.

AA24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova'nın Zimbru takımı ile yapacağı rövanş maçında İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının hakemleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda 1 Ağustos Salı günü saat 20.30'da yapacağı ikinci maça, İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey atandı. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Paul Mclaughlin yapacak.

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