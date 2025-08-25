İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez ilk idmanına çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'Nin yeni transferi Edson Alvarez de ilk idmanına çıktı.

IHA25 Ağustos 2025 Pazartesi 13:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Benfica'yla deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Edson Alvarez de ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'a giderek karşılaşmanın oynanacağı statta yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

