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Spor

Fenerbahçe'ye 2 futbolcudan kötü haber!

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Fred, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

30 Ekim 2023 Pazartesi 18:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye 2 futbolcudan kötü haber!
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Süper Lig'de Pendikspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle yoluna 19'da 19 ile devam eden Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Sports Digitale'in haberine göre, sarı-lacivertli takımda, Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao ve Fred gelecek hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fred, Pendikspor ile oynanan maçın ilk dakikalarında sakatlık yaşamış ve oyundan çıkmıştı. Maçın başında sakatlık yaşayan Becao ise ikinci yarıya çıkmamıştı.

Fenerbahçe, 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

  • Rodrigo Becao sakatlık
  • Fred sakatlık
  • Fenerbahçe sakat oyuncular

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