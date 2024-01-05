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Spor

Fenerbahçe'ye 2 metrelik golcü! Batshuayi'nin alternatifi Sasa Kalajdzic

Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakan Fenerbahçe alternatif arayışlarını sürdürürken son olarak listesine Wolverhampton forması giyen Sasa Kalajdzic eklendi. Sarı lacivertli ekip oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Takvim5 Ocak 2024 Cuma 13:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye 2 metrelik golcü! Batshuayi'nin alternatifi Sasa Kalajdzic
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Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması durumunda önemli bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertli kurmaylar Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen Avusturyalı santrfor Sasa Kalajdzic'i listesine dahil etti.

BATSHUAYI'NİN ALTERNATİFİ

Batshuayi'nin ayrılması durumunda ilk tercihin bu isim olacağı ve kulübü ile menajerine vakit kaybetmeden satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin götürüleceği iddia edildi.

BOYU 2 METRE

26 yaşında, 2.00 metre boyunda olan dev santrforun güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gözüküyor. Ancak oyuncunun geçtiğimiz yılki piyasa değeri 25 milyon Euro'ydu.

HAVADA DA YERDE DE ETKİLİ

Wolverhampton'dan önce 3 yıl Stuttgart forması giyen Sasa Kalajdzic hava toplarında olduğu kadar yerden de etkili bir isim. Top saklama ve takım arkadaşlarına pozisyon yaratma özellikleri de var.

AĞIR BİR SAKATLIK GEÇİRDİ

Geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık geçiren ve çapraz bağları kopan Kalajdzic, eylül ayında sahalara dönmüştü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon ise 13 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Kalajdzic'in kulübü Wolverhampton ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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