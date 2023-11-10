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Spor

Fenerbahçe'ye 2 yerli takviye

Fenerbahçe savunmada yaşadığı sürpriz sakatlıklar nedeniyle ara transfer döneminde bu bölgeye takviye yapacak. Sarı lacivertli ekip Serdar Saatçı ve Emir Ortakaya'yı aday olarak belirledi.

Fanatik10 Kasım 2023 Cuma 13:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye 2 yerli takviye
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Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper bölgesi için yerli adaylar belirlendi.

İLK ADAY SERDAR SAATÇI

Serdar Saatçı bir numaralı hedef konumunda. U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen 20 yaşındaki savunmacı, Braga'da bu sezon zaman zaman forma şansı buldu. Fenerbahçe, Portekiz ekibine ya yaz dönemine kadar ya da 1.5 yıllık kiralama teklifi yapabilir.

EMİR ORTAKAYA DÖNEBİLİR

Eğer Braga teklifi kabul etmezse, Sarı-Lacivertliler rotayı kendi oyuncusuna, Emir Ortakaya'ya çevirebilir. Sakaryaspor'da kiralık olan 19 yaşındaki stoper geri çağırılarak, Yeşil Siyahlılar'a altyapıdan başka bir genç kiralanabilir.

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