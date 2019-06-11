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Fenerbahçe'ye 20'lik stoper! Nabil Dirar'ı arayıp bilgi topladı

Faslı stoper Achraf Dari, kendisini isteyen Fenerbahçe hakkında bilgi topluyor. Sarı-lacivertli ekipte oynayan vatandaşı Nabil Dirar'ı arayarak takımın durumu ve İstanbul hakkında sorular soran 20 yaşındaki futbolcu, kulübünün teklifi kabul etmesini bekliyor.

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İran Milli Takımı'nın en genç gol atan oyuncusu olan Allahyar Sayyadmanesh'i 850 bin dolar bonservis bedeli ile transfer eden Fenerbahçe, ikinci genç operasyonunu Fas'tan yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, 1999 doğumlu Faslı stoper Achraf Dari için kulübü Wydad'a teklifte bulunduğu öğrenildi. Dari sağ bek ve ön libero da oynayabiliyor.

BONSERVİSİ 1 MİLYON DOLAR

Fas kulübünün Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye aldığı, bazı Katar ve Suudi Arabistan takımlarının da istediği oyuncuyla ilgili kararın yakın zamanda verileceği bildirildi. Fas U23 takımında görev yapan Dari'nin bonservisinin 1 milyon dolar olduğu, oyuncunun bizzat Fenerbahçe scout ekibi tarafından keşfedildiği kaydedildi.

FAS MİLLİ TAKIMI'NIN GELECEĞİ

Dari de, Fas Milli Takımı'nın tecrübeli ismi Nabil Dirar'ı arayarak bilgi aldı. Fenerbahçe'nin teklifiyle çok heyecanlanan oyuncunun, kulübünün teklifi kabul etmesi için gün saydığı ifade edildi. 1.88 boyundaki oyuncu, fiziğine rağmen oldukça çabuk bir stoper olarak göze çarpıyor. Dari, Fas Milli Takımı'nın geleceği olarak gösteriliyor.

ACHRAF DARİ KİMDİR?

20 yaşındaki stoper Achraf Dari, Wydad Casablanca takımında forma giyiyor. Geçen sezon 36 maçta oynayan Dari, 4 kez ağları havalandırdı.

(Sabah)

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