Fenerbahçe'ye 5 milyar lira lazım

ÖNCEKİ gün yapılan Fenerbahçe Futbol A.Ş. genel kurulunda Başkan vekili Burhan Karaçam, mali tablolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaçam şunları söyledi: Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden itibaren hem F.Bahçe Futbol A.Ş’nin hem de F.Bahçe Spor Kulübü Derneği olmak üzere tüm F.Bahçe yapısının mali durumunu dikkatle takibe aldık. Bildiğiniz gibi sermaye artırımı yaptık, yeni sponsorluk anlaşmalarına imza attık ve gelirlerimizi artırıp giderlerimizi düzenleme konusunda yoğun çalışmalarımız devam ediyor.

KISA SÜREDE OLMAYACAK

Eski dönemden devralınan borcun büyüklüğü ve bu borçlar için cari dönem gelirlerinin büyük ölçüde temlik edilmiş olmasından dolayı zor durumdayız. Camiamızın desteğiyle bu yük için çaba sarf ediyoruz. Daha iyiye gideceğimizi size söyleyebilirim ama bunun kısa süre olmayacağını da belirtmek istiyorum Gelirlerimizi artırıp giderlerimizi kısmaya çalışıyoruz. Kamuoyunun iyi anlamasını isteriz ki mücadelemizin iki ayağı bulunmaktadır.

CAMİAMIZLA ALTINDAN KALKARIZ

Bir yandan önceki yıllarda kullanılmış gelirlerin yerine yeni gelir koymaya çalışıyoruz, diğer yandan Şirketin devralınan borç yüküne ilişkin gerek faizler gerekse yabancı para cinsinden olan borçlara ilişkin döviz kuru dalgalanmaları ile mücadele ediyoruz. Buradan yaklaşık 3.5 milyar TL borç yükünden, yaklaşık 1.5 milyar gibi cari dönem için gelir ihtiyacından bahsediyoruz. Yani yönetilmesi gereken kaynak ihtiyacımız yaklaşık 5 milyar TL gibi bir rakamdır ama tüm konsolide gelirlerimiz 800 milyon TLdir. Uzun zaman alacak ama inşallah camiamızın da desteğiyle bunun da altında kalkacağız.

(Aksam)