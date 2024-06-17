Fenerbahçe'ye Ada'dan iyi haber! MANU transferde kararını verdi

Fenerbahçe, Manchester United'dan Victor Lindelöf'ü kadrosuna katmak istiyor.

Sky'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın, İsveçli savunma oyuncusu konusunda ısrarcı olduğu öne sürüldü.

Manchester United'ın da 29 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi.

MOURINHO TRANSFER ETTİ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United'da çalıştığı dönemde Lindelöf'ü İngiliz ekibine transfer eden isimdi.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

2017'den bu yana Manchester United'da oynayan İsveçli Lindelöf, İngiliz ekibiyle çıktığı 259 maçta 4 gol attı ve 7 asist yaptı.