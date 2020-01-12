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Spor

Fenerbahçe'ye Adil Rami müjdesi! İşte gelen teklifler...

Fenerbahçe'de tutunamayan ve kendisine kulüp arayan Adil Rami'nin 4 teklif arasında karar sürecinde olduğu belirtiliyor.

Sporx12.01.2020  09:59 - Güncelleme: 12.01.2020  09:59

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Adil Rami'nin geleceğine ilişkin Fransız basını haberler vermeye devam ediyor.

L'Equipe'in haberine göre Adil Rami'yi kulüp bulması için serbest bırakan Fenerbahçe'nin devre arasında Fransız ismi göndereceği kesinleşti. Takımda savunmanın ortası için 5. alternatif durumuna düşen Adil Rami, sadece 4 maç oynadığı Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Antalya kampında bulunan 34 yaşındaki savunmacı için haberlere göre İtalya, Çin ve ABD'den toplam 4 kulübün teklif yaptığı onuşuluyor.

Rami'nin muhtemelen son kulübü olacak bu imzasında düşünme aşamasında olduğu ve henüz kararını vermediği belirtiliyor. Kararını belirtmek için doğru zamanı bekleyen Rami'nin gelecek hafta yeni takımı için kararını vermesinin beklendiği kaydedildi.

34 yaşındaki Fransız stoper, geçen yaz Fransa ile Dünya Kupası'nı kaldırmıştı.

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